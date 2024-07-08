Врач назвал опасные продукты.

Главный внештатный инфекционист регионального Минздрава Владимир Пашков рассказал, как можно заразиться ботулизмом.Это опасное инфекционно-токсическое заболевание, которое развивается у человека при попадании в кровь возбудителей. Ботулизм может привести к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода.«Токсин всасывается в кровь и распространяется по организму, проникает в центральную нервную систему, в мозг», — рассказал Пашков.В первые сутки человек ощущает тошноту, расстройство стула. На третий день болезни начинается неврологическая симптоматика — сухость во рту, но на неё обычно внимания не обращают, и нарушение зрения — пелена перед глазами, двоение. Важно обратиться за помощью в больницу.Болезнь начали активно обсуждать после массового отравления в России. За помощью обратились почти 400 человек. Источником стали готовые салаты из службы доставки. Во Владимирской области случаев не было. В последний раз ботулизм находили в 2016 году.Но опасными могут оказаться не только салаты.«Нужно понимать, какие продуты могут оказаться опасными. Прежде всего это рыбные, мясные, овощные консервы, копчёные колбасы, мясо домашнего производства», — рассказал врач.Все перечисленное нужно хранить в холодильнике или погребе. Медики рекомендуют киптять консервы 15-20 минут перед употреблением.