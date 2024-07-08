В Октябрьский районный суд обратились общественники организации «Родители, педагоги и православная общественность – за русскую, традиционную, нравственную школу».

На митрополита Владимирского и Суздальского Тихона подали в суд. В Октябрьский районный суд обратились общественники организации «Родители, педагоги и православная общественность – за русскую, традиционную, нравственную школу».Началось всё с того, что митрополит отлучил от Церковного общения директора православной гимназии в Суздале и запретил причащаться. Вместе с ним под горячую руку попал председатель вышеназванной организации.Эту же гимназию Епархиальное управление хотело переоборудовать в паломнический центр. Руководство это не устраивает, так как учреждение является социальным проектом и помогает малоимущим семьям. Два года назад власти хотели внести его в список проектов финансирования православных гимназий, но этого не стало.