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<a href="https://33live.ru/novosti/08-07-2024-novye-zhertvy-zharkoj-pogody-v-kovrovskom-rajone-v-reke-utonul-muzhchina-eshhe-odin-pogib-vo-vladimire-v-klyazme.html" target="_blank">Новые жертвы жаркой погоды: в Ковровском районе в реке утонул мужчина, еще один погиб во Владимире в Клязьме</a> - Сегодня, 8 июля, спасателям поступило сообщение о том, что в деревне Зубцово в реке Луйка утонул мужчина. Он купался в неположенном месте. Погибший стал 16-ой жертвой водной стихии за этот