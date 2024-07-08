Сегодня, 8 июля, спасателям поступило сообщение о том, что в деревне Зубцово в реке Луйка утонул мужчина. Он купался в неположенном месте. Погибший стал 16-ой жертвой водной стихии за этот
Сегодня, 8 июля, спасателям поступило сообщение о том, что в деревне Зубцово в реке Луйка утонул мужчина. Он купался в неположенном месте. Погибший стал 16-ой жертвой водной стихии за этот сезон. Тело из воды извлекли муниципальные спасатели. Обстоятельства гибели мужчины 1985 г.р. устанавливаются. Вчера, 7 июля, похожий трагичный случай произошел во Владимире. На Клязьме в