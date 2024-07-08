Об этом рассказали представители Правительства Владимирской области.

Новый Дом культуры открылся в селе Большое Каринское под Александровом. Об этом рассказали представители Правительства Владимирской области.Здесь оборудован зрительный зал на 180 мест, библиотека с читальным залом, где есть компьютеры, а ещё танцевальная студия. Чтобы маломобильным гражданам было комфортнее, здание оснащено пандусами, лифтами и всем необходимым.Для безопасности здесь имеется пост охраны, видеонаблюдение, сигнализация и система экстренной связи.