Предприниматели пытались подкупить сотрудника владимирской компании и узнать «секрет»...

Предприниматели пытались подкупить сотрудника владимирской компании и узнать «секрет» инновационного материалаВ пресс-службе СУ СК России по Владимирской области рассказали, что в апреле 2024 года житель Ленинградской области, являющийся заместителем директора коммерческой организации, производящей полимерные материалы, и его знакомый из Москвы в одном из кафе Владимира передали сотруднику компании 300 тысяч рублей за передачу им документов по производству инновационного материала из полиуретана. Естественно, это является коммерческой тайной.«… Сотрудник владимирской компании получать деньги не намеревался и заблаговременно сообщил о подкупе в правоохранительные органы. При передаче денег фигуранты были задержаны сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по городу Владимиру, а денежные средства изъяты следователем СК...» - поясняют в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.Собранные доказательства признаны достаточными для направления уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением в суд.Фото: пресс-служба СУ СК России по Владимирской области