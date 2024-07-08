В Александрове отец семейства воспользовавшись соцвыплатой, построил и продал дом, «забыв» о...

В Александрове отец семейства воспользовавшись соцвыплатой, построил и продал дом, «забыв» о детях.Об этой истории рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.Выяснилось, что в 2018 году администрацией Александровского района многодетной семье (составом из 8 человек) была выплачена соцвыплата - более 1,3 млн рублей на строительство двухэтажного индивидуального жилого дома.«… После возведения постройки обязательство по оформлению её в общую собственность жены и детей главой семьи не было исполнено. А в сентябре 2022 года брак между супругами расторгнут. В августе 2023 года мужчина продал оформленный в его единоличную собственность дом площадью свыше 140 квадратных метров третьему лицу...» - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В итоге - в Александровский городской суд было направлено исковое заявление о признании сделки по продаже дома недействительной.В данный момент требования прокурора судом удовлетворены. Решение в законную силу не вступило.Изображение сгенерировано нейросетью Kadinsky