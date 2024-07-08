Об этом сообщают в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

В детских садах Коврова обнаружено много нарушений. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.В одном из дошкольных учреждений не была должным образом сделана вытяжка и освещение в помещениях групповых ячеек. Директора обязали выполнить работы до 15 апреля 2025 года.Ещё один детсад также будет устранять нарушения, но через суд. Там руководство должно привести в порядок уровни искусственного освещения в раздевалках и групповых помещениях. Срок – до 1 апреля 2025 года.