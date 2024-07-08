«Родился в рубашке» — мужчина остался жив после того как вылетел из перевернутой машины. ДТП с участием спорткара произошло в Муроме. Пятница, на часах 11 вечера, камера видеонаблюдения

«Родился в рубашке» — мужчина остался жив после того как вылетел из перевернутой машины. ДТП с участием спорткара произошло в Муроме. Пятница, на часах 11 вечера, камера видеонаблюдения фиксирует последствия столкновения. Видео можно посмотреть в нашей группе Вконтакте. В кадр буквально влетают два автомобиля — на заднем плане «Шевроле Корветт» проносится по тротуару сквозь кусты