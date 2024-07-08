Пока вопрос о помощи в финансировании 6-миллиардного проекта повис в воздухе. Напомним, речь о глобальной модернизации аэропорта «Семязино». Первый раз какие-то намеки на реконструкцию

Пока вопрос о помощи в финансировании 6-миллиардного проекта повис в воздухе. Напомним, речь о глобальной модернизации аэропорта «Семязино». Первый раз какие-то намеки на реконструкцию аэродрома появились еще в 2023 году – местных дачников даже попросили освободить занимаемые ими участки. К слову, тогдашний глава Росавиации Александр Нерадько положительно оценил идею реконструкции аэропорта Владимира. То, что земля