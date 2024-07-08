В селе Суходол Суздальского района откроют сетевой магазин Хорошая новость для тысяч жителей села...

В селе Суходол Суздальского района откроют сетевой магазинХорошая новость для тысяч жителей села в паре километров от областного центра, где в начале года закрылась единственная продуктовая лавка."Вести" рассказывали об этой проблеме. Здание бывшего сельпо давно сдали под коммерческий офис. Еще одна торговая точка, где хлеб и молоко продавали по ценам вдвое выше средних, закрылась, когда уволилась единственный продавец.Жители обращались с просьбами пустить в Суходол автолавку, но ритейлерам это оказалось невыгодно. И вот решение, кажется, найдено. По данным Министерства предпринимательства, сейчас региональные представители крупной торговой сети прорабатывают вопрос о строительстве супермаркета в Суходоле. Локация уже выбрана.Ведутся переговоры с Росавтодором об организации автомобильного съезда к будущему магазину.