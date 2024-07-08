В Селивановском районе главный инженер подрядной компании заплатит штраф за недоделанную...

В Селивановском районе главный инженер подрядной компании заплатит штраф за недоделанную крышуПрокуратура Селивановского района провела проверку соблюдения жилищного законодательства.Выяснилось, что ещё в октябре 2023 года между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» и ООО «Мастер Кровли» был заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома в селе Малышево. Сумма контракта - свыше 6 млн рублей.В установленные сроки работы так и не были выполнены. И после проверки прокурором руководителю ООО «Мастер Кровли» внесено представление.Сообщается, что отношении главного инженера организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ («бездействие, повлекшее неисполнение обязательств...»), и ему назначен административный штраф - 115 тысяч рублей.«… После прокурорского вмешательства ремонт кровли подрядной организацией завершён. Проверки соблюдения жилищного законодательства продолжаются на постоянной основе...» - поясняют в пресс-службе региональной прокуратуры.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области