В Суздальском кремле выступит знаменитый симфонический оркестр Мариинского театра под управлением...

В Суздальском кремле выступит знаменитый симфонический оркестр Мариинского театра под управлением маэстро Валерия ГергиеваДар Суздалю в честь грандиозного исторического юбилея. Уже сегодня вечером знаменитый симфонический оркестр Мариинского театра по управлением маэстро Валерия Гергиева выступит в суздальском кремле.А накануне посвящение тысячелетнему Суздалю прозвучало во Владимире. На концерте в областном дворце культуры и искусства. Все подробности - у Фёдора Лалакина.Стремительная и ликующая. Увертюра к опере "Руслан и Людмила"- "летящая на всех парусах". Так говорил о ней сам композитор- Михаил Глинка.Именно это произведение открыло гастрольный тур Симфонического оркестра Мариинского театра по городам Золотого кольца. Дирижёра прославленного коллектива, маэстро Валерия Гергиева с Владимирской областью связывают многие творческие проекты.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Нам очень приятно, что Валерий Абисалович стал большим другом Владимирской области. И у нас в этом году 4 концерта Большого театра и Мариинского театра, и в Суздале, и во Владимире, и в Доброграде, мы очень рады такому близкому, большому сотрудничеству.Жители региона очень ждали прославленный коллектив и самого маэстро.Галина Скворцова, преподаватель музыки:- Мой любимый дирижер и очень рада, что я попала на его концерт. Наконец-то моя мечта осуществилась.Василий Герзель:- Великолепно! Это я не знаю, как даже выразиться, это такое чудо.В программе - жемчужины национальной музыкальной сокровищницы: произведения Глинки и Чайковского. По словам оркестрантов, в них- отражение русской души, многовековой истории. Сам концерт - посвящение тысячелетнему Суздалю. Официальный юбилей он отмечает в этом году.Светлана Петрова, артистка оркестра Мариинского театра (скрипка):- Возможность поделиться музыкой, которая несет в себе всю глубину и мудрость, и отражает красоту нашей природы, красоту городов, звон колоколов, шелест листвы и так далее и для нас это огромный праздник.Второй концерт легендарный коллектив под управлением маэстро Гергиева сыграет в самом городе- юбиляре.В огромный концертный зал под открытым небом превратится суздальский кремль. Панорама древнего города, стены Архиерейских Палат, знаменитый Рождественский собор - с золотыми звездами на куполах, реликтовые луга - будут историческими декорациями к выступлению оркестра. Оно станет даром Суздалю.Лучшие солисты выступят с ариями из опер русских композиторов. А дополнит великую музыку проекционное шоу "Свет Суздаля".Дмитрий Попов, контрабас, артист оркестра Мариинского театра:- Это большое событие в жизни России, в культурной жизни и оркестр Мариинского театра старается всегда участвовать во всех больших событиях. Тысячелетие такого красивого города как Суздаль, мы не могли пройти мимо.Прославленный коллектив зрители во Владимире искупали в овациях. Симфонический оркестр Мариинского театра- одного из старейших театров страны- тоже хранитель традиций. Великой российской истории и культуры.Федор Лалакин, Мария Платанюк, Илья Хлудов "Вести- Владимир"