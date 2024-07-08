На заправке на улице Толмачевской между байкером, передвигающимся вместе с 10-летним ребенком, и автомобилистом произошел дорожный конфликт, который зафиксировала камера видеонаблюдения. О

На заправке на улице Толмачевской между байкером, передвигающимся вместе с 10-летним ребенком, и автомобилистом произошел дорожный конфликт, который зафиксировала камера видеонаблюдения. О случившемся 1 июля в областном Следкоме рассказали спустя неделю. На кадрах видно, как разъяренный мужчина за рулем «Шкоды Октавия», проехав круг, пытается задавить своего словесного противника. Как сообщают в Следственном комитете, после наезда