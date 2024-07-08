Владимирская область одержала победу на Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел».

Владимирская область одержала победу на Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел». Такой позитивной новостью в воскресенье, 7 июля, поделилась регионального правительства.Отмечается, что наша заявка по развитию добровольчества во Владимирской области получила федеральную поддержку в размере 6.8 млн рублей.«Благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» в 2025 году у нас будут проведены не только образовательные программы, но и оснащены Добро.Центры в Коврове, Гороховецком, Киржачском и Селивановском районах», - подчёркивается в сообщении пресс-службы областного правительства.