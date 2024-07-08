Смертельное ДТП произошло воскресным днем, 7 июля. Поездка на самокате обернулась для пожилого мужчины трагедией. Как сообщили в ГАИ, он выехал на встречную полосу дороги. Авария случилась

Смертельное ДТП произошло воскресным днем, 7 июля. Поездка на самокате обернулась для пожилого мужчины трагедией. Как сообщили в ГАИ, он выехал на встречную полосу дороги. Авария случилась около 14:16 возле дома №2 на улице Михайловской (на дороге между торговым центром и парком). Анна Якимова, инспектор отдела пропаганды ГАИ области Водитель самоката «Джойер» 1958 г.р., двигаясь