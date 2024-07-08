Во Владимире из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировано 50 человек Как стало известно,...

Во Владимире из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировано 50 человекКак стало известно, сегодня (8 июля) ранним утром (в 5:07) в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом на улице Куйбышева (зд. № 66 «А») на предварительной площади 16 квадратных метров.Информация о погибших и пострадавших не поступала. О причинах произошедшего пока неизвестно.На месте пожара было эвакуировано 50 человек, из них 15 детей.К ликвидации пламени привлекались 7 единиц техники и 21 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо как можно оперативнее звонить по телефонам «01» или «101».Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области