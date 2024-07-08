Во Владимире продолжается модернизация светофорных объектов. Во Владимирской городской агломерации...

Во Владимире продолжается модернизация светофорных объектов.Во Владимирской городской агломерации (в рамках дорожного нацпроекта) продолжается создание интеллектуальной транспортной системы, одним из этапов которого является модернизация светофорных объектов.Об этом информируют в пресс-службе Правительства Владимирской области:«… Работы - они предполагают установку периферийного оборудования – дорожных контроллеров и видеодетекторов транспорта, а также прокладку оптического кабеля – выполнены уже на 25 светофорных объектах, в ближайшее время перечень пополнится ещё двумя...»В подрядной организации сообщили, что для удобства жителей работы по замене оборудования работы в основном выполняются в ночное время.«После завершения модернизации и подключения всех 27 светофорных объектов к специализированному программному обеспечению в Центре управления ИТС мы сможем осуществлять регулировку транспортных потоков, организовывать «зелёную волну» или разгружать транспортный поток на тех улицах, где это требуется», - пояснил главный специалист Центра безопасности дорожного движения Владимирской области Антон Козлов.Ключевая цель ИТС — автоматизация процессов управления дорожным движением для повышения безопасности для всех его участников.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области