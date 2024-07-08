Многодетный отец из Александрова незаконно построил дом за счет соцвыплат.

Пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщила о судебном разбирательстве с жителем Александрова, который был обвинен в незаконном строительстве и продаже дома, построенного с использованием социальных выплат.В 2018 году семье из 8 человек было выделено 1,3 млн рублей на строительство двухэтажного дома. Однако после завершения строительства глава семьи не оформил дом на имя жены и детей. В результате развода супругов в сентябре 2022 года и последующей продажи дома мужчиной в августе 2023 года прокуратура вмешалась в дело.После подачи иска о признании сделки по продаже недействительной суд принял решение в пользу прокуратуры, однако это решение еще не вступило в законную силу.