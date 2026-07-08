В Калуге на спартакиаде СК РФ команда Владимирской области заняла 3‑е место в шахматном турнире.

В Калуге проходит отборочный этап Всероссийской спартакиады Следственного комитета РФ среди команд ЦФО. В соревнованиях участвует и команда следственного управления по Владимирской области — в ее составе действующие сотрудники и ветераны ведомства.В первый день спартакиады прошел шахматный турнир с участием представителей 15 следственных управлений ЦФО. Владимирскую область защищали помощник руководителя по общественно‑политической работе Сергей Курганов и ветеран службы Андрей Романенко, чей стаж в правоохранительной системе превышает 30 лет.По итогам турнира команда Владимирской области заняла третье место в общем зачете, опередив 12 региональных управлений. Призовые позиции также заняли представители соседнего региона и Курской области.