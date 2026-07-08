Безопасность детей на контроле прокуратуры.

Прокуратура Гороховецкого района проверила, как соблюдаются права несовершеннолетних в дошкольных учреждениях города.Выяснилось, что высота ограждения одного из детских садов не соответствовала нормативам и создавала угрозу безопасности детей.Прокурор района обратился в суд с иском — он потребовал обязать бюджетное учреждение привести забор в соответствие с законом. Суд удовлетворил требования.В результате в детском саду установили ограждение необходимой высоты.