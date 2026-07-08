8 июля на III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца» свои судьбы связало сразу сто пар со всей страны.

В День семьи, любви и верности Москва превратилась в центр романтики. 8 июля на III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца» свои судьбы связало сразу сто пар со всей страны. Среди них и наши ребята, Анастасия Биркова и Дмитрий Корниенко.Чтобы узнать их историю, накануне этой даты корреспондент «33Live.Ru» встретился с ними в самом «сердечном» месте Владимира – на смотровой площадке у Патриарших садов. Кстати, именно здесь ровно два года назад пара сделала своё первое совместное фото.Служба, погоны и немного романтикиНастя и Дима – люди серьезных профессий. Она инспектор отдела контроля учётно-регистрационной дисциплины УМВД региона, он пожарный инспектор МЧС. Казалось бы, где здесь место для нежности? Но, как при¬знаётся Дмитрий, именно желание защищать и помогать стало их общим жизненным ориентиром. Дмитрий родом из Киева, но считает Владимирскую область своим настоящим домом: сюда он переехал ещё в раннем детстве.– Родители у меня инженеры, но я с юности мечтал защищать и спасать людей, – признаётся собеседник.Поэтому после школы юноша поступил во Владимирский юридический институт. Первое время молодой человек колебался в выборе – стать адвокатом и защищать нарушенные права в суде или надеть погоны. Работа «руками» оказалась ближе.Уже на протяжении двух лет Корниенко как пожарный инспектор во время дежурств выезжает на места огненных ЧП, чтобы разобраться в причинах возгораний.– Наша работа, на первый взгляд, кажется незаметной, но на самом деле она очень важна. В первую очередь мы проверяем предприятия, больницы, школы, садики – одним словом, социальные объекты. Проводим профилактические мероприятия, чтобы предотвратить пожары, и, конечно, выезжаем на места, – пояснил Дмитрий.Часто такие выезды проходят по стандартному сценарию, но иногда обычное ночное дежурство превращается в событие, меняющее всю жизнь.Казалось бы, что может быть романтичного в позднем выезде на пожар? Тёмная ночь, запах гари, суета экстренных служб – всё это суровые будни тех, кто стоит на страже нашего спокойствия. Именно в такой вечер пути Димы и Насти пересеклись на лестничной клетке одного из домов.Около одиннадцати часов ноябрьского вечера 2024 года поступил вызов: в квартире в районе Загородного парка случился пожар, в соседней квартире обнаружили погибшую. Дмитрий, работая на месте происшествия, успел сделать всё необходимое: опросил свидетелей, зафиксировал детали, собрал материал для экспертизы.– Я тогда работала инспектором по делам несовершеннолетних и приехала в тот дом, поскольку в квартире этажом выше пострадали дети, их увезли в детскую больницу вместе с мамой – я должна была собрать информацию о пострадавшей семье. Но к тому моменту почти все свидетели разъехались, и я уже стала спускаться, как вдруг на лестничной площадке этажом ниже встретила пожарного инспектора, – вспоминает Анастасия.Дмитрий, видя растерянность коллеги, проявил инициативу. Подошёл, поделился всеми данными, всё объяснил. Но дело тут было не только в профессиональной выручке. Когда их взгляды встретились, в этот холодный зимний вечер мир вдруг стал казаться не таким уж серым.– Я увидела только его глаза, – отметила Настя. – Была зима, все кутались в шарфы, натягивали шапки на нос. Кроме глаз, ничего и не разглядеть. Но они показались мне такими добрыми.Дима признаётся: это была симпатия с первого взгляда.– Дело было даже не в форме. Просто увидел взгляд – и сразу почувствовал: моё, – поделился он.Повод для общения возник сам собой: рабочие детали, обмен информацией, а там пара слов, улыбка и номер телефона.«Наше, берем!»Первое неформальное свидание прошло в кафе возле Центрального парка. Они планировали просто обсудить детали вызова, но проговорили два с половиной часа, забыв о работе, погоде и служебных обязанностях. Для Насти это приглашение не стало сюрпризом.– Сердце подсказывало, что там есть что-то моё и обязательно стоит сходить, узнать человека поближе, – признаётся она. И, как показало время, интуиция девушку не подвела.Буквально через полтора месяца ребята почувствовали: это уже не просто общение коллег. Первой проверкой на прочность и «самым романтичным началом» стала совместная новогодняя поездка в сказочный зимний Суздаль. Именно после этих праздников пара официально осознала: они одно целое.Родители выбор детей одобрили сразу же.– Мои папа и мама сразу сказали: «Наше, берём!» – смеётся Дмитрий.Родные Анастасии тоже прониклись к юноше с первого дня, увидев главное – то, как бережно и с какой теплотой Дима относится к их дочери.Без лишнего пафосаКогда спрашиваешь ребят, что их зацепило друг в друге, они улыбаются. Настя признаётся: сначала были глаза – добрые, располагающие. А потом в дело вступила магия простых вещей.– Знаете, это было так по-простому, без лишнего пафоса, – делится Настя. – Дима постоянно встречал меня с работы. Ирония судьбы в том, что мы жили в одном районе, буквально в 800 метрах друг от друга, но годами не пересекались! А когда стали встречаться, эти вечерние встречи стали для меня самой настоящей романтикой. Просто стоять вместе, идти домой после тяжёлого дня... Это дороже любых дорогих подарков.Конечно, не обошлось и без классики: Дима балует Настю розами, даже если на улице лютая зима. А Настя отвечает ему, оттачивая кулинарное мастерство. Ради любимого она освоила секреты идеальных обедов, которые теперь соби¬рает ему на службу.Для обоих эти отношения стали первыми по-настоящему серьёзными. На вопрос, за что он так ценит свою половинку, Дмитрий отвечает:– За заботу. Она проявляется в мелочах: всегда встретит, расспросит, как прошёл день, поддержит, когда навали¬вается усталость или одолевает болезнь. Настя – мой тыл. Она всегда напоминает мне: из любой, даже самой тяжёлой ситуации есть выход.Сегодня, когда романтика первых свиданий плавно перетекла в уютный быт маленькой семьи, ребята понимают: самое важное скрыто не в громких жестах, а в этой ежедневной сплочённости. И хотя в суете дней привычные знаки внимания иногда становятся незаметными, именно они – те самые кирпичики, из которых строится дом, где всегда тепло, даже если за окном холодный декабрь.Со Всеросийским размахомК ноябрю 2025-го, когда за плечами уже был год отношений, Дмитрий окончательно утвердился в мысли: это та самая. Конечно, были волнения: не рано ли? Готова ли Настя к такому серьёзному шагу? Но желание начать новый, 2026 год уже в новом статусе пересилило все сомнения. Кольцо было куплено...31 декабря. Праздничная суета, запах хвои и мандаринов. Настя, как и полагается, была занята «стратегически важным» делом – нарезала оливье. Дмитрий же в это время создавал уют, украшая комнату.– Он позвал меня посмотреть на ёлку, – вспоминает Настя с тёплой улыбкой. – Я отвлеклась от салатов, зашла в комнату, а он... просто опустился на одно колено. Сказал что-то очень простое, но до глубины души важное: «Я не пойду в 2026 год без тебя. Будь моей женой». Конечно, я ответила: «Согласна!»О том, чтобы стать мужем и женой, пара, конечно, задумывалась. Но чтобы сыграть свадьбу на всю страну? Такого поворота не ожидал никто. Идея подать заявку на Всероссийский свадебный фестиваль пришла Дмитрию прямо на службе: информация о возможности участия пришла по линии отдела воспитательной работы.– Мы прочитали условия, посмотрели документы, собрали всё необходимое и отправили анкету, – рассказывает Дима. – Честно говоря, отправляли без особой надежды. Думали, что желающих будет тысячи – куда уж нам со своей скромной историей? Мы даже морально готовились к тому, что поженимся тихо, по-домашнему.Но судьба распорядилась иначе. Оказалось, что их искренность, простота и настоящая история любви – это именно то, что нужно для большого праздника. Как признаётся сама пара, они до сих пор не верят, что их «обычная» любовь удостоилась такого внимания. Но, глядя на то, как светятся их глаза, понимаешь: они абсолютно точно достойны этого праздника. Ведь самая красивая свадьба – это та, которая начинается с простого предложения у ёлки и искреннего желания идти по жизни вместе.КстатиНа III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца» приняли участие три пары из Владимирской области. Среди зарегистрировавшихся также были преподаватели из Красной Горбатки Иван Терентьев и Полина Калькова и студены из Мурома Роман Иванов и Варвара Пронина.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .