Регион расширяет помощь семьям в рамках нацпроекта «Семья».

Поддержка семей остается одним из ключевых приоритетов Российского государства. В России традиционно придают большое значение укреплению семейных ценностей и развитию системы помощи семьям с детьми.Демографические инициативы, реализуемые по поручению президента РФ Владимира Путина, дают ощутимый эффект на региональном уровне. За последние 10 лет количество многодетных семей во Владимирской области выросло вдвое — с 9,3 до 18,5 тысячи. Регион входит в число 50 субъектов РФ, где меры поддержки многодетных предоставляются без учета уровня дохода семьи.В рамках нацпроекта «Семья» в области запущена программа по повышению рождаемости. Правительство региона ввело дополнительно 7 мер поддержки, 5 из которых ориентированы на многодетные семьи. Среди них — компенсация половины стоимости обучения детей в колледжах и вузах, выплата 300 тысяч рублей при рождении третьего ребенка в молодой семье (если родителям не исполнилось 35 лет), увеличение суммы выплаты на погашение ипотеки с 450 тысяч до 1 миллиона рублей, пункты проката вещей для новорожденных, а также бесплатные услуги социальной няни. С текущего года помощь социальных нянь доступна не только во Владимире и Муроме, но и в Коврове и Гусь‑Хрустальном.Среди наиболее востребованных региональных мер — областной материнский капитал в размере 95 тысяч рублей (его можно использовать на любые цели), а также компенсации расходов на школьную форму и проезд. Кроме того, увеличен номинал сертификата на отдых для многодетных семей: в этом году он составляет 40 тысяч рублей вместо прежних 35 тысяч. Сертификатами уже воспользовались 4 520 семей — они отдохнули в здравницах Центральной России и Краснодарского края.Правительство Владимирской области продолжает расширять комплекс мер поддержки. В 2025 году была введена выплата в размере 100 тысяч рублей для беременных студенток — независимо от уровня дохода. В текущем году действие меры распространили и на студенток заочной формы обучения. Также студенческие семьи теперь получают единовременную выплату в 200 тысяч рублей не только при рождении первого ребёнка, но и на каждого последующего, включая двойняшек и тройняшек.Власти региона уделяют внимание не только объему поддержки, но и удобству ее получения. Все меры социальной помощи можно оформить через портал Госуслуг или в МФЦ по принципу «единого окна».