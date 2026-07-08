В День семьи, любви и верности магазины Владимирской области закроют алкогольные отделы.

8 июля, в День семьи, любви и верности, во Владимирской области будет действовать временный запрет на розничную продажу любого алкоголя, включая пиво и слабоалкогольные напитки. Приобрести спиртное в этот день легально можно будет только в кафе, ресторанах и барах. Ограничения снимут лишь в 9:00 9 июля.Аналогичные жесткие меры контроля за розничным оборотом спиртного традиционно введут в регионе и 1 сентября, в День знаний.Данные меры призваны снизить уровень потребления алкоголя в области.