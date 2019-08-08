Для школы олимпийского резерва по боксу сейчас ищут новое помещение

Для школы олимпийского резерва по боксу сейчас ищут новое помещениеДепартамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области выделит дополнительное финансирование на оплату аренды помещений спортивной школы олимпийского резерва по самбо имени Чичваркина. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.Занятия по самбо будут проводится во Владимире по адресу: улица Комиссарова, д. 10/13. Для школы олимпийского резерва по боксу сейчас ищут новое помещение.Ранее администрация Владимира уведомила ряд государственных учреждений об одностороннем отказе от договора безвозмездного пользования нежилыми помещениями. Также было объявлено о ликвидации существующих льгот по арендной плате для госучреждений социальной защиты населения, спорта и культуры во Владимире. Для указанных спортивных школ, отделения которых работают в муниципальных помещениях, арендная плата повышается с 1 января 2020 года.