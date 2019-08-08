Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева прорвались на территорию его резиденции и сумели отбить атаку спецназа на дом экс-главы государства, который располагается в селе Кой-Таш Чуйской области. В то же время адвокат Атамбаева утверждает, что его подзащитных находится в безопасности. При этом юрист не уточнил место.

Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева прорвались на территорию его резиденции и сумели отбить атаку спецназа на дом экс-главы государства, который располагается в селе Кой-Таш Чуйской области.Ранее сообщалось, что в среду, 7 августа, бойцы спецподразделений Киргизии осуществили попытку задержания Атамбаева и якобы вывезли его в неизвестном направлении. Есть информация как минимум о десяти раненых, в их числе журналист и депутат парламента. Госпитализированы пятеро пострадавших, сообщает ТАСС.В то же время адвокат Атамбаева утверждает, что его подзащитный находится в безопасности. При этом юрист не уточнил место. Адвокат отметил, что сторонники бывшего президента смогли отразить действия спецназа.Госкомитет Национальной безопасности Киргизии сообщил, что в ходе спецоперации по задержанию Атамбаева боевое оружие не применялось, а бойцы были оснащены только резиновыми пулями.Представитель Дежурной части МВД Киргизии заявил, что обстановка в киргизской столице, рядом с которой проводится спецоперация по задержанию Атамбаева, полностью контролируется властями.Стало известно, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск и направился в Бишкек, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу главы киргизского государства.27 июня парламент Киргизии принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, лишив его при этом иммунитета от уголовного преследования. Это произошло на фоне того, как Генеральная прокуратура поддержала обвинения, выдвинутые против бывшего президента государства.В числе эпизодов, которые изучает ведомство на предмет причастности Атамбаева, незаконное обогащение, завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция. Экс-глава Киргизии, в свою очередь, назвал все обвинения против него абсурдными и заявил о том, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в прокуратуру.