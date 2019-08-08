Фигурант пытался выдать похищенный им телефон за случайно найденныйи предлагал вернуть имущество за вознаграждение.

Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя города Струнино. Молодой человек подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж).Установлено, что фигурант, находясь в одном из кафе районного центра, отозвался на просьбу 30-летнего потерпевшего о вызове такси. Злоумышленник, делая вид, что осуществляет вызов транспорта, отвел потерпевшего в безлюдное место, ударил по лицу, похитил имущество и скрылся.Сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила 24 500 рублей.Впоследствии подозреваемый ответил на звонок, поступивший на похищенный телефон и пояснил, что гаджет он нашел случайно. Полагая, что потерпевший его не узнает, фигурант предложил вернуть мобильный телефон за вознаграждение.Подозреваемый был задержан оперативными сотрудниками после поступившего в полицию сообщения о грабеже.В содеянном фигурант сознался.Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции проводят проверку на причастность злоумышленника к иным имущественным преступлениям.