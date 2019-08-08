Как оказалось, сейчас Андрей Малахов отдыхает на вилле Ники Белоцерковской. Они греются под лучами солнца на Лазурном побережье неподалеку от королевства Монако.

Как оказалось, сейчас Андрей Малахов отдыхает на вилле Ники Белоцерковской. Они греются под лучами солнца на Лазурном побережье неподалеку от королевства Монако.Так, накануне светская львица опубликовала снимок в своем Instagram-аккаунте. На фото она стоит в обнимку с известным телеведущим.На Нике длинный летний сарафан без рукавов с ярким принтом, а вот Андрей предпочел более откровенный наряд. На нем лишь черные плавательные шорты и розовая плетенная панама.Поклонники были шокированы увиденным. Никто и представить не мог, что под строгим костюмом всегда серьезного ведущего таится такой стальной пресс."Малахов?! Пусть раздевается!", "Андрей неплохо сохранился", "Придется теперь его передачи смотреть!", "Пусть так передачи ведет!", "Ну, ни фига себе Малахов", "Какой прекрасный самец!", "Хорошая форма! Не признала поначалу", – восторгались обескураженные пользователи Сети."Малахову нужно ходить раздетым!", – объявила фанатка.Все настолько были увлечены Андреем, что про Нику в комментариях почти никто не упоминал. Даже несмотря на то, что это фото выложено на ее личной странице. Телеведущий вскружил головы подписчицам и, судя по всему, скоро у его передачи резко взлетят все рейтинги.