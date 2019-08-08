Марина Анисина призналась, что у них с мужем все хорошо. Об этом она рассказала в Instagram.

Марина Анисина призналась, что у них с мужем все хорошо. Об этом она рассказала в Instagram.В последнее время ходят слухи о том, что Никита Джигурда и Марина Анисина больше не состоят в теплых отношениях. Спортсменка решила унять распространителей сплетен и сообщила в соцсети, что у них все хорошо: "В очередной раз написали, что я ушла от Никиты Джигурды. Конечно же, это не так!"В конце видео появился и Джигурда, чтобы удовлетворить любопытство подписчиков. Он пояснил, что это было официальное заявление. Анисина поблагодарила тех, кто следит за их отношениями, верит в их любовь и не воспринимает всерьез фейковые новости.В подтверждение всего сказанного спортсменка призналась в любви отцу своих детей: "Никитос единственный мужчина, которого я любила и люблю так, как никого не любила. Несмотря на фейки недоброжелателей и тех, кто, увы, не знает настоящего Джигурду".Несколько лет назад брак фигуристки и актера трещал по швам. Анисина подала на развод, пояснив свое решение тем, что супруг неадекватно себя ведет. Завистники также нашептывали ей об изменах Джигурды. Как выяснилось позже, разлад в семье произошел из-за наследства Людмилы Браташ, которое та завещала актеру. Марине тогда поступали угрозы.Несмотря на громкий развод, через некоторое время бывшие супруги возобновили отношения, но и по сей день живут в разных странах: Анисина с детьми – во Франции, Джигурда – в России. В июле артист признался, что в конце года они вновь сыграют свадьбу. "Это торжество станет финальным аккордом нашей победы над злом, которое нас окружало", – цитирует Никиту Джигурду .