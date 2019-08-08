43-летняя звезда Голливуда ждет третьего ребенка. Мила Йовович объявила об этом на своей странице в Instagram,

43-летняя звезда Голливуда ждет третьего ребенка.Мила Йовович объявила об этом на своей странице в Instagram,Актриса выложила фото, на котором демонстрируетокруглившийся живот. По словам Милы Йовович, она находится на четвертом месяцебеременности. Также актриса объяснила, почему так долго скрывала отобщественности свое "интересное положение".Мила Йовович рассказала, что когда она 13 недельназад узнала о беременности, то одновременно испытала смешанные чувства: и бешенуюрадость и дикий ужас. Из-за возраста и потери ребенка в утробе она не хотела допоры до времени сильно привязываться к малышу.Все этовремя Мила Йовович и ее супруг, режиссер Пол Андерсон жили как на иголках.Знаменитость регулярно посещала врачей и добросовестно сдавала необходимыеанализы. "Но теперь, слава Богу, все ясно. И, да, мы узнали, что у нас будетеще одна девочка. В любом случае, пожелайте мне и моему ребенку удачи!" – написалаартистка в соцсети.Отметим, уже почти десять лет счастливас мужем. Звездная пара воспитывает двух дочерей: Эву, которая появилась на светв 2007 году, и четырехлетнюю Дашиэл.Напомним, ранее рассказала о неудачной беременности. Знаменитостьпризналась, что два года назад она пережила экстренный аборт на большом сроке.Это обернулось для актрисы депрессией.