43-летняя звезда Голливуда ждет третьего ребенка.
Мила Йовович объявила об этом на своей странице в Instagram,
43-летняя звезда Голливуда ждет третьего ребенка.
Мила Йовович объявила об этом на своей странице в Instagram,
Актриса выложила фото, на котором демонстрирует
округлившийся живот. По словам Милы Йовович, она находится на четвертом месяце
беременности. Также актриса объяснила, почему так долго скрывала от
общественности свое "интересное положение".
Мила Йовович рассказала, что когда она 13 недель
назад узнала о беременности, то одновременно испытала смешанные чувства: и бешеную
радость и дикий ужас. Из-за возраста и потери ребенка в утробе она не хотела до
поры до времени сильно привязываться к малышу.
Все это
время Мила Йовович и ее супруг, режиссер Пол Андерсон жили как на иголках.
Знаменитость регулярно посещала врачей и добросовестно сдавала необходимые
анализы. "Но теперь, слава Богу, все ясно. И, да, мы узнали, что у нас будет
еще одна девочка. В любом случае, пожелайте мне и моему ребенку удачи!" – написала
артистка в соцсети.
Отметим, уже почти десять лет счастлива
с мужем. Звездная пара воспитывает двух дочерей: Эву, которая появилась на свет
в 2007 году, и четырехлетнюю Дашиэл.
Напомним, ранее рассказала о неудачной беременности. Знаменитость
призналась, что два года назад она пережила экстренный аборт на большом сроке.
Это обернулось для актрисы депрессией.