Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился передать уголовные дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве и финансировании Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексей Навального в центральный аппарат ведомства.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился передать уголовные дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве и финансировании Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального в центральный аппарат ведомства.Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировали в пресс-службе СКР.Отмечается, что уголовные дела, открытые по фактам массовых беспорядков и насилию в отношении представителей правопорядка, объединены в одно производство. При этом два фигуранта, в том числе Сергей Фомин, находятся в розыске.В Следственном комитете сообщили, что тщательно изучают видеозаписи массовых беспорядков 27 июля. Такой же анализ ждет и видеокадры мероприятий, состоявшихся 3 августа, по которым уже допрошено в качестве свидетелей более 800 задержанных. Свыше половины из них оказались иногородними.В СКР рассказали, что на неразрешенной акции присутствовали несовершеннолетние, что по действующему законодательству может негативно отразиться "на их будущем".