Актриса призналась, что ей до сих пор тяжело из-за
смерти родительницы, заслуженная артистка Наталия Красноярская. Мария Порошина
заявила, что в утешение после трагедии в
этот мир прибыл ее сын.
Актриса призналась, что ей до сих пор тяжело из-за
смерти родительницы, заслуженная артистка Наталия Красноярская. Мария Порошина
заявила, что в утешение после трагедии в
этот мир прибыл ее сын.
Мать знаменитости ушла
из жизни несколько месяцев назад. Семье Марии Порошиной пришлось очень трудно.
"Прошло три месяца, а
боль не отпускает. Мама была опорой и двигателем нашей семьи, моим бесценным
другом и грандиозным помощником не только по жизни, но и в профессии!" -
цитирует звезду "7 Дней". "Без нее мне очень плохо", – добавила Мария Порошина.
По ее словам, только
любовь друзей и учеников матери помогает актрисе держаться и идти дальше. "А
всем нам в утешение в этот мир прибыл ее внук, мой сын", – заявила
знаменитость. К счастью, Наталия красноярская успела познакомиться с внуком
Андреем.
рассказала, как появление малыша восприняли члены ее семьи. Андрей родился в
начале этого года. Четверо детей артистки обожают младшего братика.
"Так смешно, когда наш
маленький мужичок лежит хозяином и снисходительно посматривает на крутящихся
вокруг него девчонок, которые его зацеловывают!" – поделилась . Няньчиться с Андреем ей помогает и старшая дочь Полина, рожденная в браке с
Гошей Куценко. Она живет отдельно, но часто приезжает в гости к маме с возлюбленным
Яном.