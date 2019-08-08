Актриса призналась, что ей до сих пор тяжело из-за смерти родительницы, заслуженная артистка Наталия Красноярская. Мария Порошина заявила, что в утешение после трагедии в этот мир прибыл ее сын.

Актриса призналась, что ей до сих пор тяжело из-засмерти родительницы, заслуженная артистка Наталия Красноярская. Мария Порошиназаявила, что в утешение после трагедии вэтот мир прибыл ее сын.Мать знаменитости ушлаиз жизни несколько месяцев назад. Семье Марии Порошиной пришлось очень трудно."Прошло три месяца, аболь не отпускает. Мама была опорой и двигателем нашей семьи, моим бесценнымдругом и грандиозным помощником не только по жизни, но и в профессии!" -цитирует звезду "7 Дней". "Без нее мне очень плохо", – добавила Мария Порошина.По ее словам, тольколюбовь друзей и учеников матери помогает актрисе держаться и идти дальше. "Авсем нам в утешение в этот мир прибыл ее внук, мой сын", – заявилазнаменитость. К счастью, Наталия красноярская успела познакомиться с внукомАндреем.рассказала, как появление малыша восприняли члены ее семьи. Андрей родился вначале этого года. Четверо детей артистки обожают младшего братика."Так смешно, когда нашмаленький мужичок лежит хозяином и снисходительно посматривает на крутящихсявокруг него девчонок, которые его зацеловывают!" – поделилась . Няньчиться с Андреем ей помогает и старшая дочь Полина, рожденная в браке сГошей Куценко. Она живет отдельно, но часто приезжает в гости к маме с возлюбленнымЯном.