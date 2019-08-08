В сирийской провинции Идлиб боевики атаковали позиции правительственной армии. Они обстреляли из минометов и реактивных систем залпового огня три населенных пункта. В одном из них под названием Джуббайн 400 экстремистов при поддержке танков и БМП вклинились в оборону правительственных войск на 500 метров. Использовали свою обычную тактику: вперед пустили автомобиль со смертником.

В сирийской провинции Идлиб боевики атаковали позиции правительственной армии. Они обстреляли из минометов и реактивных систем залпового огня три населенных пункта. В одном из них под названием Джуббайн 400 экстремистов при поддержке танков и БМП вклинились в оборону правительственных войск на 500 метров. Использовали свою обычную тактику: вперед пустили автомобиль со смертником. Атака была отбита. Сейчас ведется уничтожение резервов боевиков.В населенном пункте Телль-Эль-Малах действовали 250 террористов, танки, бронеавтомобили и пикапы с пулеметами. Армия Сирии встретила атаку огнем. В итоге противник был остановлен и отступил, сообщает телеканал "Россия 24".Нарушения режима перемирия отмечаются сразу в четырех провинциях. В результате обстрелов есть жертвы среди мирных жителей и сирийских военных.Идлиб — единственная провинция, которая находится под контролем вооруженных групп. Здесь действует зона де-эскалации. Однако боевики постоянно нарушают перемирие.