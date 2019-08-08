В недавнем интервью музыкальный исполнитель Виктор Рыбин затронул тему развода и раздела имущества с супругой Натальей Сенчуковой. Подробно об отношениях этой пары рассказала таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

В недавнем интервью музыкальный исполнитель Виктор Рыбин затронул тему развода и раздела имущества с супругой Натальей Сенчуковой. Подробно об отношениях этой пары рассказала ."Их семейные отношениядлятся так долго, что любовь переросла в нечто очень теплое и глубокое. В ихжизни было все – и радость, и горе. Были моменты ссор и почти расставаний. Но этапара на каком-то ментальном и энергетическом уровне не может обойтись друг бездруга. Как бы не обсуждали их, карты говорят одно: эта семья проживет вместе доконца дней своих", – уверена ясновидящая.Даже если бы они и решили бы развестись, Рыбин никогда нестал бы делить что-либо с Сенчуковой, и просто ушел бы, для того, чтобы сновавернуться. Отсюда и совершенно не типичный случай, когда два человека в семьезаболевают одной болезнью. Болезнь сама по себе смертельная. Карты говорят отом, что это все неспроста, – считает Абравитова. – Эти люди вызывали огромное количество зависти поотношению к своим персонам. Завидовали их семейному счастью, взаимопониманию, профессиональномууспеху и успеху у зрителей, всенародной любви к ним. Более того, здесь дажеесть тема материальной зависти. Кто-то считал, что они невероятно счастливы,богаты и живут в благодати, все им дается легко и без всяких хлопот. Кто-товзял и решил вот так. И этот кто-то пошел на крайние меры. Конечно, с однойстороны это медицинское заболевание. Но с другой, карты говорят о том, что болезньбыла внедрена обоим эзотерическими методами. Назовем это магией".Кто-тоназывает это порчей, но Абравитовой больше импонируют универсальные и доступные термины,которые трактуют порчу как энергетическую атаку. Атака на семьюРыбина и Сенчуковой увенчалась успехом, но злопыхатели не учли то огромное количестволюбви, которое направлено на эту пару. Все мы знаем, что Виктор и Наталья невероятносветлые, добрые и чистые душой. Они глубоко верующие, и это помогло имвылечиться от этого недуга. Вместе достойно прошли все испытания, послекоторых они обновились духовно."Пара всегда будет находиться под наблюдением врачей, но им сейчас ничего не грозит, уверена ясновидящая. У них поменялосьмировоззрение от всего этого кошмара. Эти люди еще больше полюбили жизнь, еще большестали ценить человеческие отношения. Жернова, через которые были пропущены, только укрепили их союз. И то, что сейчас болезни нет, это заслугане только медиков. Энергетические атаки, особенно в таком ключе, не вылечитьмедикаментозно. У семьи есть какой-то друг целитель и духовный практик, он,можно сказать, приложил руку к решению их проблем со здоровьем. Он владеетвсеми техниками защиты и вместе с врачами отодвинул болезнь на заднийплан", – заключила Абравитова.