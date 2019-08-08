Дмитрий Тарасов наконец решил все финансовые проблемы со своей первой женой Оксаной. Футболист выплатил ей миллионы, когда оказался загнанным в угол.

Дмитрий Тарасов наконец решил все финансовые проблемы со своей первой женой Оксаной. Футболист выплатил ей миллионы, когда оказался загнанным в угол.История с невыплатами по алиментам Дмитрия Тарасова длилась долго. По всей видимости, спортсмен не стремился содержать бывшую семью: поначалу он перекладывал вину на бухгалтеров футбольного клуба, которые якобы делали отчисления недобросовестно, потом подавал заявление в суд с целью уменьшить размер ежемесячного платежа. В итоге, Дмитрий Тарасов задолжал бывшей жене Оксане около семи миллионов рублей.Тем не менее, старания футболиста оказались тщетными – закон встал на сторону его бывшей жены. Тарасову заблокировали банковские счета и закрыли выезд за границу. Загнанный в угол спортсмен все же погасил многомиллионную задолженность. Об этом сообщил репортерам официальный представитель Оксаны адвокат Сергей Жорин. "У Тарасова нет долгов перед Оксаной. Все решилось мирно, все довольны", – цитирует юриста .Напомним, Оксана была первой женой Дмитрия Тарасова. В 2009 году она подарила ему дочь Ангелину. Однако брак долго не продлился. Говорят, футболист увлекся звездой скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ольгой Бузовой и закрутил с ней роман. Вскоре влюбленные поженились. Для любимой телеблондинки Тарасов закатил грандиозный праздник.Но и тут идиллия спустя несколько лет прервалась, причем самым некрасивым образом. Ольга Бузова, по ее словам, случайно узнала о неверности мужа. За ее спиной Дмитрий Тарасов завязал отношения с эффектной брюнеткой, моделью Анастасией Костенко. Бузова до последнего не верила в расставание, даже в день развода она пришла в суд, чтобы выяснить отношения, а не оформить разрыв официально.Но разговора не получилось, и пара перестала быть супругами. Зато Дмитрий Тарасов сейчас счастлив в третьем браке с Анастасией, она подарила ему дочь Милану.