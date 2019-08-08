В скором времени работы по перепроектированию Центра Сергея Курехина будут возобновлены. Об этом сообщают СМИ Санкт-Петербурга

В скором времени работы по перепроектированию Центра Сергея Курехина будут возобновлены. Об этом сообщают СМИ Санкт-ПетербургаНесколько лет назад Смольный взялся за реконструкцию Центра Сергея Курехина. Тогда предполагалось увеличить количество этажей до трех, обустроить террасу, установить лифты и заменить лестницы. Кроме того, в новом здании должны были появиться концертные залы, кафе и музеи. Однако из-за того, что здание Центра просело по оси, работы пришлось остановить.Комитет по строительству поручил компании ООО "Индикатор" исследовать состояние здания, в результате чего было выявлено, что оно нуждается в более надежном фундаменте. По сообщению газеты "", в августе этого года Фонд капитального строительства и реконструкции подписал договор с новой компанией "ПСБ Жилсторой", которая и займется дальнейшей реконструкцией Центра Сергея Курехина."До конца 2019 года проектно-изыскательские работы должны быть выполнены. Затем документацию отправят на экспертизу", – говорит представитель Комитета по строительству. Сообщается, что в скором времени Смольный вновь объявит конкурс на перепроектирование здания, которое должно завершиться до конца 2020 года.Также известно, что после реконструкции здание значительно увеличится. Здесь появятся концертный зал на 1000 мест, буфет, кафе, рок-школа, музей медиамеханики и многое другое. "Это будет не только концертное, но и музейно-выставочное пространство для проектов в области современной культуры: фестивалей, концертов, спектаклей, кинопоказов. На новой площадке появятся творческие лаборатории, а также откроется многофункциональный музейный комплекс", – признается Анастасия Курехина, основательница премии в области современного искусства имени Сергея Курехина и вдова музыканта.Напомним, что ранее в этом здании располагался кинотеатр "Прибой". В 2004 году здесь основался Центр современного искусства Сергея Курехина, в котором проводятся различные выставки и фестивали.