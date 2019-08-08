По последним данным, в результате падения автобуса с пассажирами с обрыва с 30-метровой высоты, произошедшего под Новороссийском в результате его столкновения с легковым автомобилем, погибли четыре человека, в том числе, двое детей, еще около 30 пострадали.

По последним данным, в результате падения автобуса с пассажирами с обрыва с 30-метровой высоты, произошедшего под Новороссийском в результате его столкновения с легковым автомобилем, погибли четыре человека, в том числе, двое детей, еще около 30 пострадали.По данным "Интерфакса", в больницу Новороссийска доставлено 27 человек, 11 из которых – дети.Как сообщалось ранее, ДТП произошло на автотрассе А146, в момент аварии в автобусе, принадлежащему анапскому санаторию Федеральной налоговой службы "Эллада", находился 41 человек – 39 пассажиров, водитель и экскурсовод. В салоне также упавшего с обрыва внедорожника находились 4 человека. По предварительной информации, произошло лобовое столкновение автомобиля Volkswagen Tuareg и автобуса Hyundai. На месте происшествия работают более 30 бригад скорой помощи.