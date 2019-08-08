В польской деревне Мейсьце Оджаньске десять лет рождаются одни девочки. В итоге районные власти пообещали награду за первого рожденного мальчика.

В польской деревне Мейсьце Оджаньске десять лет рождаются одни девочки.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местную радиостанцию Radiо ZET, последнему мальчику, который был рожден в деревне, скоро исполнится 10 лет, но его семья переехала. А самому же младшему жителю мужского пола уже 12 лет.Большинство жителей деревни – женщины​​​. Им приходится работать на местах, которые традиционно занимают мужчины, в частности пожарными, трактористами. Так, в молодежной пожарной дружине на 24 девушки приходится восемь юношей.В итоге районные власти пообещали награду за первого рожденного мальчика. Что это будет за премия, не сообщается, но бурмистр заявил, что она будет неденежной.