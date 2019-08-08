Шоумен Гоген Солнцев скоро станет папой. О пополнении в семье звезды рассказала ясновидящая Галина Янко.
Шоумен Гоген Солнцев скоро станет папой. О пополнении в семье звезды рассказала ясновидящая Галина Янко.
"Вся страна
пристально наблюдает за этой необычной парой. Честно могу сказать, сексуальные отношения
их не связывают, что и не удивительно. Карты однозначно говорят о том, что у
Гогена нет никакой тяги к женщинам. Более того, он до сих пор еще не
определился, как ему строить свою личную жизнь, с кем и в целом, как ему жить
дальше. Можно сказать, молодой человек находится в творческом поиске", – заявила .
Никто не
осуждает романы и браки с большой разницей в возрасте, но здесь немного другая ситуация. Эти
отношения не более чем мыльный пузырь, и придуманы лишь с целью пиара, уверена гадалка. И историю этой пары мало кто верит. Что же касается слухов
о жене Гогена, то ничего страшного не произошло. "У этой женщины довольно
крепкое здоровье, и карта Жизни в раскладе у нее выпадает сразу. Она наверняка просто временно занята своими собственными
делами, и ей сейчас не до Гогена. Как я уже и говорила, история их любви
придумана ими самими. Причем сценарий этой истории пишет Терешкович,
и как только она отошла от сюжетной линии, Гоген растерялся и начал придумывать
не очень интересные "стенд-апы" в ожидании возвращения "пиарщика".
"Гоген с престарелой женой еще не раз появится в СМИ, после чего пара благополучно распадется. Городской фрик пойдет искать приключения дальше, а его супруга займется садом и огородом, как и
подобает людям ее возраста. Причем после расставания, если Гоген не придумает
новый пиар-ход или не заведет еще один скандальный роман, о нем достаточно быстро
забудут, а вот о Екатерине Терешкович еще будут вспоминать и даже приглашать ее
в ток-шоу. По судьбе Гогену Солнцеву встретится человек, с которым у него
завяжется роман. Их ждет неплохая жизнь, и двое детей, зачатые от суррогатной
матери. Счастье ждет их обоих, правда по отдельности", – уверена Янко.