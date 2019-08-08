Шоумен Гоген Солнцев скоро станет папой. О пополнении в семье звезды рассказала ясновидящая Галина Янко.

Шоумен Гоген Солнцев скоро станет папой. О пополнении в семье звезды рассказала ясновидящая Галина Янко."Вся странапристально наблюдает за этой необычной парой. Честно могу сказать, сексуальные отношенияих не связывают, что и не удивительно. Карты однозначно говорят о том, что уГогена нет никакой тяги к женщинам. Более того, он до сих пор еще неопределился, как ему строить свою личную жизнь, с кем и в целом, как ему житьдальше. Можно сказать, молодой человек находится в творческом поиске", – заявила .Никто неосуждает романы и браки с большой разницей в возрасте, но здесь немного другая ситуация. Этиотношения не более чем мыльный пузырь, и придуманы лишь с целью пиара, уверена гадалка. И историю этой пары мало кто верит. Что же касается слухово жене Гогена, то ничего страшного не произошло. "У этой женщины довольнокрепкое здоровье, и карта Жизни в раскладе у нее выпадает сразу. Она наверняка просто временно занята своими собственнымиделами, и ей сейчас не до Гогена. Как я уже и говорила, история их любвипридумана ими самими. Причем сценарий этой истории пишет Терешкович,и как только она отошла от сюжетной линии, Гоген растерялся и начал придумыватьне очень интересные "стенд-апы" в ожидании возвращения "пиарщика"."Гоген с престарелой женой еще не раз появится в СМИ, после чего пара благополучно распадется. Городской фрик пойдет искать приключения дальше, а его супруга займется садом и огородом, как иподобает людям ее возраста. Причем после расставания, если Гоген не придумаетновый пиар-ход или не заведет еще один скандальный роман, о нем достаточно быстрозабудут, а вот о Екатерине Терешкович еще будут вспоминать и даже приглашать еев ток-шоу. По судьбе Гогену Солнцеву встретится человек, с которым у негозавяжется роман. Их ждет неплохая жизнь, и двое детей, зачатые от суррогатнойматери. Счастье ждет их обоих, правда по отдельности", – уверена Янко.