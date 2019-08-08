Говорят, что у Ольга Казаченко начинается роман с сыном Армена Джигарханяна. И есть шанс, что после пластики груди, их чувства окрепнут.
Говорят, что у Ольга Казаченко начинается роман с сыном Армена Джигарханяна. И есть шанс, что после пластики груди, их чувства окрепнут.
"Раньше, когда мне приходилось идти на съемку программы или на светское мероприятие, я подкладывала в лифчик большой объем ваты! – кокетливо поглаживает новую грудь Ольга. – Понимала, что без нее платья на мне смотреться не будут. Честно говоря, для меня это был основной аргумент перед операцией."
Сейчас Казаченко пьет обезболивающие, потому как после операции грудь еще не пришла в норму. Врач говорит, что спустя несколько дней боль пройдет и Казаченко сможет продемонстрировать свою новые формы.
Но сын Армена Джигарханяна, с которым, как говорят, у Ольга Казаченко нежные отношения, уже облизывается от предвкушения. "Степан отреагировал положительно. Мне кажется, любому мужчине нравятся красивые девушки с формами! Надеюсь, очень скоро мы с ним увидимся – я уже жду встречи", – цитирует Казаченко
Интересно, что она не боится рака или смерти, хотя есть реальная опасность. На сайте Росздравнадзора появилось сообщение: "Использование текстурированных грудных имплантатов Biocell компании Allergan, по информации производителя, может привести к возникновению анапластической крупноклеточной лимфомы". Попросту говоря – к редкой форме рака. Американское Управление по надзору за качеством медикаментов провело исследование и сообщило, что у 500 женщин после операции по моделированию груди при помощи этих имплантатов выявили онкологию, еще 12 скончались.