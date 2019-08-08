Говорят, что у Ольги Казаченко начинается роман с сыном Армена Джигарханяна, и есть шанс, что после пластики груди их чувства окрепнут.

Говорят, что у Ольги Казаченко начинается роман с сыном Армена Джигарханяна, и есть шанс, что после пластики груди их чувства окрепнут."Раньше, когда мне приходилось идти на съемку программы или на светское мероприятие, я подкладывала в лифчик большой объем ваты! – кокетливо поглаживает новую грудь Ольга. – Понимала, что без нее платья на мне смотреться не будут. Честно говоря, для меня это был основной аргумент перед операцией."Сейчас Казаченко пьет обезболивающие, так как после операции грудь еще не пришла в норму. Врач говорит, что спустя несколько дней боль пройдет, и Казаченко сможет продемонстрировать свои новые формы.Но сын Армена Джигарханяна, с которым, как говорят, у Ольга Казаченко нежные отношения, уже облизывается от предвкушения. "Степан отреагировал положительно. Мне кажется, любому мужчине нравятся красивые девушки с формами! Надеюсь, очень скоро мы с ним увидимся – я уже жду встречи", – цитирует КазаченкоИнтересно, что она не боится рака или смерти, хотя есть реальная опасность. На сайте Росздравнадзора появилось сообщение: "Использование текстурированных грудных имплантатов Biocell компании Allergan, по информации производителя, может привести к возникновению анапластической крупноклеточной лимфомы". Попросту говоря – к редкой форме рака. Американское Управление по надзору за качеством медикаментов провело исследование и сообщило, что у 500 женщин после операции по моделированию груди при помощи этих имплантатов выявили онкологию, еще 12 скончались.