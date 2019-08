Бывший нападающий Манчестер Юнайтед и лондонского Арсенала, игрок сборной Англии Дэнни Уэлбек стал игроком футбольного клуба Уотфорд, 28-летний форвард перешел в стан шершней на правах свободного агента.

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и лондонского "Арсенала", игрок сборной Англии Дэнни Уэлбек стал игроком футбольного клуба "Уотфорд", 28-летний форвард перешел в стан "шершней" на правах свободного агента.В начале лета 2019 года Уэлбек покинул "Арсенал" в связи с окончанием контракта. В составе лондонской команды Дэнни в минувшем сезоне принял участие в 14 играх во всех турнирах, забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.Уэлбек – воспитанник команды "Манчестер Юнайтед", на его счету 206 игр, 42 гола и 26 передач в английской премьер-лиге, а также 42 матча, 16 голов за сборную Англии. Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.There's a new name on the list... pic.twitter.com/nSG5ohwS3G— Watford Football Club (@WatfordFC) August 7, 2019