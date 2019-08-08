Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении бывшего заместителя министра культуры России Григория Пирумова. Ранее он был приговорен к трем годам колонии по первому делу реставраторов.

Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении бывшего заместителя министра культуры России Григория Пирумова. Ранее он был приговорен к трем годам колонии по первому "делу реставраторов".Срок отбывания наказания Пирумова истекает 15 сентября. Бывший чиновник, являющийся фигурантом еще одного крупного дела о хищениях, теперь может ходатайствовать об изменении меры пресечения. В последний раз суд продлил ему срок содержания в следственном изоляторе до 16 августа.Фигуранты "дела реставраторов" из Министерства культуры и бизнеса во главе с Пирумовым похитили более ста миллионов рублей, предназначенные для реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, калужского Музея космонавтики, а также других объектов. Григорию Пирумову в октябре 2017 суд назначил полтора года колонии и тут же отпустил, поскольку было зачтено время, проведенное в СИЗО.Впоследствии приговор был дважды обжалован Генпрокуратурой, несмотря на то, что обвиняемый полностью возместил ущерб. В итоге Пирумову увеличили срок до трех лет.В апреле бывшему заместителю министра культуры предъявили новое обвинение. Речь шла о создании преступного сообщества по делу о хищениях в Эрмитаже на сумму 450 миллионов рублей.