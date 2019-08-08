На фанатской страничке дочери Примадонны и юмориста в Instagram Лизы появился необычный и очень красивый кадр. На нем Максим Галкин с супругой и детьми выглядят по-царски.

На фанатской страничке дочери Примадонны июмориста в Instagram Лизы появился необычный и оченькрасивый кадр. На нем Максим Галкин с супругой и детьми выглядят по-царски.Фото сделано в стиледалекого прошлого. На нем близняшки Лиза и Гарри, а также их знаменитыеродители нарядно, празднично одеты. Дети сидят на стульях, в которых любилипокрасоваться представители высшего сословия из девятнадцатого века.ЛизаГалкина в белом с цветочным принтом платье и с короной на голове – вылитаякоролева. Девочка раскинула руки по сторонам и будто бы готова "раздаватьприказания" подданным. Ее брат в пурпурном бархатном костюмчике выглядит болеескромно, но не менее красиво. Гарри мило улыбается фотографу.Материал дополняется