На фанатской страничке дочери Примадонны и
юмориста в Instagram Лизы появился необычный и очень
красивый кадр. На нем Максим Галкин с супругой и детьми выглядят по-царски.
На фанатской страничке дочери Примадонны и
юмориста в Instagram Лизы появился необычный и очень
красивый кадр. На нем Максим Галкин с супругой и детьми выглядят по-царски.
Фото сделано в стиле
далекого прошлого. На нем близняшки Лиза и Гарри, а также их знаменитые
родители нарядно, празднично одеты. Дети сидят на стульях, в которых любили
покрасоваться представители высшего сословия из девятнадцатого века.
Лиза
Галкина в белом с цветочным принтом платье и с короной на голове – вылитая
королева. Девочка раскинула руки по сторонам и будто бы готова "раздавать
приказания" подданным. Ее брат в пурпурном бархатном костюмчике выглядит более
скромно, но не менее красиво. Гарри мило улыбается фотографу.
Материал дополняется