Эмин Агаларов опубликовал в своем Instagram новый пост. Он посвятил его жене – модели Алене Гавриловой.

Эмин Агаларов опубликовал в своем Instagram новый пост. Он посвятил его жене – модели Алене Гавриловой.На снимке счастливые супруги, улыбаясь, позируют в обнимку. На предпринимателе белая футболка, кепка того же цвета, синие шорты и солнцезащитные очки. Его жена в желтом сарафане, стоит, положив голову возлюбленному на плечо."Ты невероятная! Спасибо за Афину и за тепло, которое ты даришь мне, за твою любовь и поддержку во всем. Happy birthday my love!", – подписал фотографию Эмин. Совместный кадр он выложил в честь дня рождения супруги. 7 августа ей исполнилось 32 года.Агаларов и Гаврилова поженились в июле 2018 года. Спустя всего полгода, 31 декабря, на свет появилась их дочка, которой дали имя Афина.Напомним, ранее Эмин уже состоял в официальном браке с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой. Экс-супруга родила ему близнецов Али и Микаила. Мальчикам сейчас по десять лет.Кроме того, он по-отечески относится к пятилетней приемной дочери от Лейлы и воспитывает 11-летнего пасынка Рустама, которого его нынешняя жена родила от первого мужа – миллиардера Рустама Тарико.