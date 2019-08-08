31-летняя наследница знаменитого хоккейста Алена Ларионова
сделала откровенное признание. Оказывается, девушка долгие годы боролась со
страшным недугом.
31-летняя наследница знаменитого хоккейста Алена Ларионова
сделала откровенное признание. Оказывается, девушка долгие годы боролась со
страшным недугом.
По словам дочери Игоря Ларионова, ее с братом Игорем и
сестрой Дианой с
ранних лет приучали следить за собой. Но в седьмом классе, с началом переходного
возраста, Алена поправилась. Родители забили тревогу и журили девочку за лишний
вес.
Именно с тех
лет у наслденицы хоккеиста появился комплекс полноты. "Сначала следишь за
весом, убираешь со стола вредное, жирное и сладкое. Потом не выдерживаешь и
передаешь. И решаешь, что лучше вообще не есть. Постепенно уходит аппетит.
Организм перестает вырабатывать грелин – гормон голода. И начинается болезнь",
– цитирует Алену Ларионову
Девушка отметила, что из
десяти лет анорексии не меньше шести она была сама не своя. Ей очень хотелось,
чтобы самые близкие заметили, насколько она похудела. Но родные, поняв в чем
дело, не на шутку забеспокоились и умоляли Алену хоть
немного поесть. Однако та была уверена, что здоровье и еда никак не связаны, а
свое недомогание списывала на усталость от работы и стрессы.
"С 2014 по
2017 год мой организм стал отказывать. Парализовало правую часть лица. Ломались
кости. Исчезли месячные. Стоило дотронуться – появлялись синяки... Это больно!" – призналась девушка.
Несмотря на то, что
медицинская карта Ларионовой обрастала страшными диагнозами, проблему она не
признавала. "Брадикардия, анемия, гипогликемия… Угроза жизни… 16 апреля 2017 года врачи заставили меня
взглянуть правде в глаза. Или умирай, или ешь и живи", – призналась Алена.
Дочь
хоккеиста провела 22 дня в центре лечебного голодания в Германии. Там она
училась есть. "Помогло все: арт-терапия, медитации, прогулки в тишине,
остеопатия, массаж шиацу", – рассказала Ларионова.