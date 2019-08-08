31-летняя наследница знаменитого хоккейста Алена Ларионова сделала откровенное признание. Оказывается, девушка долгие годы боролась со страшным недугом.

31-летняя наследница знаменитого хоккейста Алена Ларионовасделала откровенное признание. Оказывается, девушка долгие годы боролась сострашным недугом.По словам дочери Игоря Ларионова, ее с братом Игорем исестрой Дианой сранних лет приучали следить за собой. Но в седьмом классе, с началом переходноговозраста, Алена поправилась. Родители забили тревогу и журили девочку за лишнийвес.Именно с техлет у наслденицы хоккеиста появился комплекс полноты. "Сначала следишь завесом, убираешь со стола вредное, жирное и сладкое. Потом не выдерживаешь ипередаешь. И решаешь, что лучше вообще не есть. Постепенно уходит аппетит.Организм перестает вырабатывать грелин – гормон голода. И начинается болезнь",– цитирует Алену ЛарионовуДевушка отметила, что издесяти лет анорексии не меньше шести она была сама не своя. Ей очень хотелось,чтобы самые близкие заметили, насколько она похудела. Но родные, поняв в чемдело, не на шутку забеспокоились и умоляли Алену хотьнемного поесть. Однако та была уверена, что здоровье и еда никак не связаны, асвое недомогание списывала на усталость от работы и стрессы."С 2014 по2017 год мой организм стал отказывать. Парализовало правую часть лица. Ломалиськости. Исчезли месячные. Стоило дотронуться – появлялись синяки... Это больно!" – призналась девушка.Несмотря на то, чтомедицинская карта Ларионовой обрастала страшными диагнозами, проблему она непризнавала. "Брадикардия, анемия, гипогликемия… Угроза жизни… 16 апреля 2017 года врачи заставили менявзглянуть правде в глаза. Или умирай, или ешь и живи", – призналась Алена.Дочьхоккеиста провела 22 дня в центре лечебного голодания в Германии. Там онаучилась есть. "Помогло все: арт-терапия, медитации, прогулки в тишине,остеопатия, массаж шиацу", – рассказала Ларионова.