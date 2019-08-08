31-летняя наследница знаменитого хоккеиста Алена Ларионова сделала откровенное признание. Оказывается, девушка долгие годы боролась со страшным недугом.

31-летняя наследница знаменитого хоккеиста Алена Ларионовасделала откровенное признание. Оказывается, девушка долгие годы боролась сострашным недугом.По словам дочери спортсмена, их с братом Игорем исестрой Дианой сранних лет приучали следить за собой. А в седьмом классе, с началом переходноговозраста, Алена поправилась. Родители били тревогу и журили девочку за лишнийвес. Так у нее появился комплекс полноты."Сначала следишь завесом, убираешь со стола вредное, жирное и сладкое. Потом не выдерживаешь ипередаешь. И решаешь, что лучше вообще не есть. Постепенно уходит аппетит.Организм перестает вырабатывать грелин – гормон голода, и начинается болезнь",– цитирует Алену ЛарионовуОна страдала от анорексии десять лет. Девушке хотелось,чтобы близкие заметили, как она похудела. Поняв, в чемдело, родные стали беспокоиться и умолять Алену хотьнемного поесть. Ларионова же была уверена, что здоровье и еда никак не связаны, а недомогание списывала на усталость и стрессы."В 2014-2017 годах мой организм стал отказывать. Парализовало правую часть лица. Ломалиськости. Исчезли месячные. Стоило дотронуться – появлялись синяки. Это больно!" – призналась Алена.Медицинская карта Ларионовой пополнялась страшными диагнозами, но та не признавала проблему. "Брадикардия, анемия, гипогликемия. Угроза жизни. 16 апреля 2017 года врачи заставили менявзглянуть правде в глаза. Или умирай, или ешь и живи", – рассказала девушка.Дочьхоккеиста провела 22 дня в центре лечебного голодания в Германии, где училась есть. "Помогло все: арт-терапия, медитации, прогулки в тишине,остеопатия, массаж шиацу", – заключила Ларионова.