31-летняя наследница знаменитого хоккеиста Алена Ларионова
сделала откровенное признание. Оказывается, девушка долгие годы боролась со
страшным недугом.
31-летняя наследница знаменитого хоккеиста Алена Ларионова
сделала откровенное признание. Оказывается, девушка долгие годы боролась со
страшным недугом.
По словам дочери спортсмена, их с братом Игорем и
сестрой Дианой с
ранних лет приучали следить за собой. А в седьмом классе, с началом переходного
возраста, Алена поправилась. Родители били тревогу и журили девочку за лишний
вес. Так у нее появился комплекс полноты.
"Сначала следишь за
весом, убираешь со стола вредное, жирное и сладкое. Потом не выдерживаешь и
передаешь. И решаешь, что лучше вообще не есть. Постепенно уходит аппетит.
Организм перестает вырабатывать грелин – гормон голода, и начинается болезнь",
– цитирует Алену Ларионову
Она страдала от анорексии десять лет. Девушке хотелось,
чтобы близкие заметили, как она похудела. Поняв, в чем
дело, родные стали беспокоиться и умолять Алену хоть
немного поесть. Ларионова же была уверена, что здоровье и еда никак не связаны, а недомогание списывала на усталость и стрессы.
"В 2014-2017 годах мой организм стал отказывать. Парализовало правую часть лица. Ломались
кости. Исчезли месячные. Стоило дотронуться – появлялись синяки. Это больно!" – призналась Алена.
Медицинская карта Ларионовой пополнялась страшными диагнозами, но та не признавала проблему. "Брадикардия, анемия, гипогликемия. Угроза жизни. 16 апреля 2017 года врачи заставили меня
взглянуть правде в глаза. Или умирай, или ешь и живи", – рассказала девушка.
Дочь
хоккеиста провела 22 дня в центре лечебного голодания в Германии, где училась есть. "Помогло все: арт-терапия, медитации, прогулки в тишине,
остеопатия, массаж шиацу", – заключила Ларионова.