Эвелина Бледанс обожает своего сына Семена, с которым постоянно проводит очень много времени. Так, она опубликовала на своей личной странице в Instagram новое фото с ним.

Эвелина Бледанс обожает своего сына Семена, с которым постоянно проводит очень много времени. Так, она опубликовала на своей личной странице в Instagram новое фото с ним.На снимке актриса запечатлена в обнимку со своим ребенком. Они валяются на кровати, и Эвелина целует Сему в губы."Мои дорогие подписчики сразу поняли, что мы в Турции. Я решила подарить моему будущему первокласснику еще 10 дней солнца и моря, ведь надо зарядиться энергией на учебный год! А пока – у нас дневной сон. Я дотошная мамочка, и за 7 лет жизни Сема пропустил сон может раз 5. Я всегда подстраиваю наши передвижения так, чтоб мой зайчик поспал! Иногда это машина, диванчик в гримерке или ресторане, палаточка на пляже", – подписала пост теледива.Фото получилось очень милым и трогательным. Но, к сожалению, нашлись те, которые умудрились превратить семейное фото в какую-то похабщину."Выглядит как инцест какой-то! Поцелуй в губы, поза женщины", – высказался злопыхатель.Многие встали на защиту Эвелены и назвали этого пользователя Сети неадекватным и даже извращенцем. Сама же Бледанс отреагировала на такое высказывание спокойно и с улыбкой, отметив лишь, что это глупые мысли.Тем не менее, многие все же оставляли добрые слова в адрес актрисы. "Идиллия!", "Всем бы солнечным деткам такую прекрасную мамочку, как вы!", "Эвелина, вы просто живой пример!", "Я восхищаюсь вами. Любви вам, здоровья и удачи!", – писали от всего сердца преданные фолловеры.