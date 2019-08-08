Максим Фадеев выложил картинку, которую поклонники сочли за ответ на заявление Наргиз Закировой о прекращении сотрудничества с продюсером. Между некогда близкими людьми разгорается ссора.

Максим Фадеев выложил картинку, которую поклонники сочли за ответ на заявление Наргиз Закировой о прекращении сотрудничества с продюсером. Между некогда близкими людьми разгорается ссора.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Фадеев опубликовал картинку, на которой написано, что нужно сделать, чтобы быстро привести себя в порядок. Там всего три пункта: "1. Снять с ушей лапшу... 2. С души – камень... 3. С шеи – обнаглевших людей". Текст завершается такими словами: "Все. Вы в идеальной форме!"От себя Максим Фадеев написал: "100% Я попробовал, работает!👍" Подписчики пришли к выводу, что таким образом музыкальный продюсер ответил на заявление Наргиз Закировой, сделанной в той же социальной сети. Певица, которая до недавнего времени не только сотрудничала, но и крепко дружила с Максимом,рассказала, что 16 июля получила официальное письмо от MALFA. Лейбл уведомил ее о расторжении договора. Тур певицы Наргиз по России, запланированный на август этого года, оказался сорван. К тому же вокалистка больше не сможет исполнять песни, написанные для нее Максимом Фадеевым.Наргиз Закирова отметила, что продюсер ее официальные запросы с требованием разъяснить ситуацию проигнорировал. Артистку буквально вышвырнули из состава лейбла, ничего не объяснив. Она призналась, что ей очень жаль поклонников, которых она подвела сама того не желая.Певица сообщила, что это не первый тур, который оказался сорван по вине продюсерского центра MALFA. Так, Наргиз Закирова должна была выступать в Америке, однако концерты не состоялись.Интересно, что еще зимой ходили слухи, будто Максим и Наргиз прекратили сотрудничество. Однако тогда в продюсерском центре Фадеева опровергли эту информацию. А ведь еще перед Новым годом певица и продюсер демонстрировали самые нежные чувства друг к другу. Так, Наргиз Закирова обнародовала фотографию, на которой запечатлена с Максимом Фадеевым. На снимке продюсер надевал кольцо на безымянный палец правой руки артистки."В преддверии умопомрачительных свершений, / Творила магию растущая луна. / Тебе я протянула руку, нежный гений. / Я музыкой и неустанным вдохновением, / Моей мечтой, на век обручена", – подписала романтичный снимок певица. Сам Максим Фадеев объяснил, что золотое кольцо было подарено в качестве доказательства, что она член Семьи. "Такие кольца мы дарим всем нашим артистам, которых считаем своей Семьей. Оно выполнено из чистого золота, и на него нанесены специальные символы, обозначающие принадлежность к Семье..." – сообщил продюсер. Интересно, что теперь стало с кольцом...