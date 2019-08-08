СМИ сообщили о блокировке Википедией сайтов Федерального агентства новостей (ФАН), Журналистская правда, Народные новости и Экономика сегодня. По мнению журналистов, случившееся говорит о том, что популярная энциклопедия стала инструментом информационного давления на Россию в интересах оппозиции. Несмотря на блокировку, издания не собираются прекращать освещать деятельность скандально известных несистемных либералов.

СМИ сообщили о блокировке "Википедией" сайтов Федерального агентства новостей (ФАН), "Журналистская правда", "Народные новости" и "Экономика сегодня". По мнению журналистов, случившееся говорит о том, что популярная энциклопедия стала инструментом в интересах оппозиции. Несмотря на блокировку, издания не собираются прекращать освещать деятельность скандально известных несистемных либералов.ФАН часто публикует громкие расследования об оппозиционерах, где подробно описывает методы всевозможных "борцов за народное счастье". "Этот факт стал основанием для администрации "Википедии" ", – уверены журналисты.Ситуация вызвала негативную общественную реакцию. Интернет-энциклопедию заподозрили в предвзятости. Примечательно, что создатель проекта, американец Джимми Уэйлс ранее уже проявлял свои политические взгляды подобным образом.В 2011 году он был одним из членов жюри немецкой премии "Квадрига". Тогда было решено вручить премию Владимиру Путину, но Уэйлс отказался это делать и снял с себя полномочия члена жюри.Глядя на происходящее, не покидает ощущение, что с каждым годом "Википедия" становится все более предвзятым ресурсом, хотя изначально сайт создавался для подачи объективной информации. Его создатели гордились тем, что на их проект не оказывает влияния ни одна страна мира.Уэйлс объяснял это тем, что сайт существует на пожертвования. Поэтому если какое-либо государство попытается повлиять на работу интернет-энциклопедии, то ее можно будет просто закрыть.Но лазейка, видимо, все-таки появилась. "На ресурсе работает огромное количество авторов, редакторов и административных работников. Другими словами, фактические данные, указанные в статьях на "Википедии", определяет целая группа людей, которые могут быть подвержены влиянию извне", – пишет ФАН.В пример агентство приводит московского журналиста Андрея Графова, который регулярно вносил правки, косвенно связанные с деятельностью российских либералов. В итоге его забанили, хотя Графов пытался предоставить максимально объективные данные о различных событиях. Журналист обращался к администрации сайта, но так и не добился справедливости.Можно предположить, что ФАН заблокировали по той же причине. Создается впечатление, что администрация "Википедии" не оценила объективную информацию о либералах. Нельзя исключать, что нежелание публиковать альтернативные данные говорит том, что ресурс пытается повлиять на мнение россиян.В итоге издание ФАН оказалось вовлечено в сомнительные политические интриги. Сама же "Википедия" в этой некрасивой ситуации больше похожа не на объективный ресурс, а на инструмент в информационной войне против России.