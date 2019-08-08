Филиппины никогда не позволят США размещать ракетные системы на своей территории.

Филиппины "никогда не позволят" США размещать ракетные системы на своей территории.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал президент страны Родриго Дутерте.Выступая перед встречей бизнесменов Филиппин и Китая перед журналистами, глава государства прокомментировал информацию о том, что США хотят разместить на Филиппинах баллистические ракеты средней дальности, подчеркнув, что это является нарушением конституции и он не позволит это сделать. Дутерте добавил, что никаких иностранных войск на Филиппинах не будет.3 августа глава Пентагона Марк Эспер высказался за размещение ракет наземного базирования средней дальности в Азии после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.Между Манилой и Вашингтоном действует с 1951 года Договор о взаимной обороне, согласно которому оба государства окажут поддержку друг другу, если одно из них подвергнется нападению третьей страны.